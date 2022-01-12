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Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 14 собак различных пород. Животных разместили около мониторов. Эксперты детально наблюдали за их зрачками, когда включали соответствующий видеоматериал. Собакам показывались разного рода динамические задачи.

В первой было все так: сначала катились два шарика, а затем сталкивались друг с другом. Затем же один останавливал свое движение, а второй откатывался обратно. Собак это никак не удивило, и потому они лежали в прежней позе, а зрачки животных попросту наблюдали за тем, как движутся предметы на экране.

Во втором случае все происходило по следующему сценарию: шарики вообще не могли докатываться друг к другу. При этом, когда первый останавливался, второй, даже не толкнув его, принимался скатываться назад. В тот момент у всех 14 собак зрачки расширялись от удивления. Исследователи повторили эксперимент. Затем стало ясно, что реакция у всех была снова похожей.

Таким образом, был сделан вывод, что собаки знают о законах физики. Они могут даже отличить правильные и неправильные с точки зрения механики процессы.

Так же ученые выяснили, сколько людей умирает из-за загрязненного воздуха: внушающая цифра.