О том, что в российском парламенте предложили отправлять бездомных собак на войну с нашей страной, предварительно научив животных определенным повадкам, пишет «НБН», ссылаясь на заявление депутата Госдумы от Якутии Федота Тумусова, опубликованное в Telegram-канале The Moscow Times.

По словам Тумусова, соответствующие специалисты обязаны обучить крупных и агрессивных собак как следует, после чего направить животных «в зону СВО». В частности, в РФ слишком «много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам» (вместо того, чтобы, в соответствии с российским законом «Об ответственном обращении с животными», быть усыпленными).

Таким образом, после курса обучение, бездомные животные должны будут помогать в транспортировке раненых оккупантов, а также участвовать в разминировании местности.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Россия снова начала подтягивать дополнительные силы для подкрепления наступательных операций в Бахмуте.