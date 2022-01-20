Специалисты Центра изучения околоземных объектов космического агентства NASA сообщили об угрозе столкновения нашей планеты с небесным телом.

По словам астрономов из Обсерватории Маунт-Леммон в, в начале этого года они заметили космический объект 2022 АЕ1, движение которого создает огромный риск катастрофы на Земле.

Эксперты подчеркнули, что ранее ни один околоземной объект не угрожал настолько безопасности нашей планеты, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

В NASA рассказали, что он имеет размер около 70 метров и движется со скоростью 19,83 километров в секунду. Специалисты сравнили космический объект с Тунгусским метеоритом, который больше столетия назад столкнулся с Землей. Небесное тело 2022 АЕ1 получило 1 балл опасности по туринской шкале.

По словам астрономов, столкновение космического объекта с нашей планетой может случиться в следующем году 4 июля.

На днях ученые NASA сообщали об огромном астероиде, который пролетел мимо нашей планеты. Космический объект, диаметром в один километр, приблизился к Земле на расстоянии 1,2 миллиона миль.