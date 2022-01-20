Об этой информации сообщил научный журнал British Journal of Ophthalmology, передает «НБН».

В самом начале ученые Китая взяли базу данных 80 169 изображений глазного дна. Снимки были получены временем ранее от 46 969 добровольцев, чей возраст составлял 40-69 лет, когда проводились исследования в Британии.

В Китае применили специальный алгоритм, позволяющий определить человеческий возраст со средней точностью до 3-х лет. Было выявлено, что разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным количеством лет той или иной личности является признаком повышенного риска смертельного исхода.

«Было выявлено, что состояние сетки мелких сосудов является реальным индикатором общего состояния системы кровообращения, а также мозговой активности. В исследовании использовали алгоритмы машинного обучения», — сказали ученые.

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