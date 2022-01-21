Как информирует «НБН» со ссылкой на Science Alert, чтобы определить это, нужно всего лишь отсканировать сетчатку глаза. При этом исследователи утверждают, что такой алгоритм является настолько точным, что определил возраст почти сорока семи тысяч человек с погрешностью до 3,5 лет.

В материале говорится, что исследование проводилось на людях двух возрастов: пожилого и среднего. После эксперимента, спустя десять лет, 1 тысяча и 871 человек скончался. Причем в этом списке оказались в большинстве те, у кого сетчатка глаза выглядела старше, чем был их реальный возраст.

К примеру, в случае если методикой вычисления определялось, что сетчатка человеческого глаза старше его на один год, то вероятность человеческой смерти по какой-либо причине на протяжении следующих одиннадцати лет возрастала на два процента. Такие выводы исследователи делают исключительно из фактических наблюдений. Это все значит, что специалистам пока не удалось выяснить, что с биологической точки зрения обеспечивает такую взаимосвязь.

Авторы исследования добавили:

«Значительная часть между изменениями в возрасте сетчатки и человеческой смертью вместе с доказательствами связи глаз и мозга человека подтверждает, что сетчатка — это «окно» заболеваний неврологического характера».

Примечательно, что сетчатку человеческого глаза можно легко отсканировать на протяжении пяти минут. Если ученые смогут узнать больше о том, как такой слой связан с иными частями человеческого тела, то ученые смогут получить новый, очень полезный инструмент.

Кроме того, еще одна группа ученых из Китая также научилась предсказывать скорую смерть человека по его глазам.