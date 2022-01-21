Данная информация представлена ресурсом «Фокус», передает «НБН».

В начале ученые из Норвегии решили изучить данные, которые предоставили 46 000 человек из 67 государств. Речь идет о данных соцопроса, где у респондентов спрашивали, что означает быть добрым человеком, нужно ли помогать другим, как нужно относиться к деньгам и т.д.

Было выявлено, что бедные люди обладают более выраженными моральными принципами. Более того, они способны бескомпромиссно оказывать помощь окружающим. Что примечательно, как выяснилось по исследованию, богатые редко способны на такие решения.

Кроме того, эксперты выяснили, что крайняя степень богатства способна делать человека апатичным ко всему, так как тот фактически уже все перепробовал в своей жизни. Бедняки же, напротив, привыкли радоваться мелочам жизни, и это делает их счастливыми.

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