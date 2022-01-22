Как информирует «НБН» со ссылкой на interestingengineering.com, несмотря на то, что робот весьма больших размеров, он может передвигаться без проблем как вперед, так и назад. Также он может ходить по диагонали, и разворачиваться. Из-за своих размеров такая техника получила название «механический як».

В настоящее время разработки такой робототехники не раскрывают точных размеров своего творения, хотя проинформировали, что он вполовину меньше от взрослого яка, а длина робота в два раза превышает его высоту.

Также такая новинка запрограммирована на то, чтобы бегать, прыгать, не теряя при этом опоры.

Специалисты оснастили этого робота специальными датчиками, которые поддерживают связь с окружающей местностью, благодаря чему техника может спокойно адаптироваться к различным условиям местности. Робот может ходить по ступенькам, преодолевать траншеи, скалы, грязные дороги, а также поля, укрытые снегом.

Максимальный вес, который способен нести робот, достигает ста шестидесяти килограмм. А самая большая скорость, с которой может передвигаться робототехника, достигает десяти километров в час.

Если применять эту технологию в боевых действиях, то такая разработка без проблем справится с доставкой припасов в труднодоступные для человека места.

Как известно, буквально на днях стало известно, как искусственный интеллект может быть полезным врачам: ученые научились определять, сколько лет осталось жить человеку.