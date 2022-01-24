Об этой информации сообщили в Ferra, передает «НБН».

В самом начале ученые отметили, что фактически все живые организмы на планете Земля состоят из углеродных соединений. На этом фоне они высказались, что на Марсе нашли повышенную концентрацию углерода-12. По факту, он является ключевым изотопом для жизни в породе Марса.

«Пока никак нельзя сказать, что это открытие будет служить главным доказательством существования жизни на Марсе или же того факта, что ранее она была. Однако это интригует, поскольку на жизни углерод-12 – фундамент для жизни. Благодаря ему происходят метаболизм, а также фотосинтез», — сказали ученые.

Затем они выразили уверенность, что есть 3 причины, почему на Марсе он появился: первая – космическая пыль, вторая – ультрафиолетовая деградация углекислого газа и третья – ультрафиолетовая деградация биологически произведенного метана.

Ранее же сообщалось, что ученые сказали, в чем ключевая разница между богатыми и бедными: уникальное исследование.