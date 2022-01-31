Как информирует «НБН» со ссылкой на JustMedia, ученые из университета в Токио во время исследований пришли к выводу, что у пациентов с тяжелой формой течения коронавируса при штамме «Омикрон» легкие поражаются не так сильно, как при «Дельте». Причем разница весьма существенна.

Во время исследования специалисты наблюдали за поведением хомяков. Оказалось, что грызуны, которые болели штаммом «Омикрон», тоже погибали. Но если посмотреть на их легкие, то эти органы при заболевании у животных были не сильно поражены.

В это же время, согласно выводам ученых, в группе риска находятся те люди, которые имеют хронические заболевания, а также граждане пожилого возраста.

Примечательно, что в ВОЗ сделали резонансное заявление о том, что после штамма «Омикрон» пандемия коронавируса может закончиться.