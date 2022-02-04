Об этом сообщает Nzherald.co.nz, передает “НБН”

Личное состояние бизнесмена уменьшилось более чем на 46 миллиардов долларов — это одно из самых больших падений, когда либо зарегистрированных. После того, как акции Meta упали на ошеломляющие 26 процентов в четверг днем по американскому времени, более 250 миллиардов долларов США попросту уничтожились.

Meta Platforms, ранее известная как Facebook, зафиксировала ужасный результат после мрачного прогноза доходов в поздний вечер среды, который показал, что компания столкнулась со стремительно растущими расходами, в то время как рост остановился.

Одной из основных причин уничтожения акций стало открытие того, что впервые с момента своего основания в 2004 году рост Facebook застопорился — платформа практически потеряла пользователей. Более полумиллиона пользователей покинули сайт за последние 3 месяца 2021 года.

Это привело к тому, что общее число активных пользователей социальной сети уменьшилось с 1,93 миллиарда до 1,929.

Показательно, что потеря была наиболее значительной на ранее растущих рынках Африки и Латинской Америки после замедления роста в США и Европе в последние годы.

Падение этих ключевых развивающихся рынков указывает на то, что Facebook, возможно, достиг своего апогея. Рост на других платформах материнской компании, таких как WhatsApp, Messenger и Instagram, также был относительно слабым.

Как сообщалось ранее, Марк Цукерберг проводит ребрендинг и изменит название Facebook.