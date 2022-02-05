Как информирует «НБН» со ссылкой на Newsweek, астероид под названием 2001 CB21, согласно классификации американского космического агентства «НАСА», является потенциально опасным для нашей планеты, и он будет пролетать на относительно близком расстоянии от Земли.

Согласно информации, обнародованной ранее NASA, размеры космического тела достигают примерно 1,3 километра. А уже четвертого марта текущего года это небесное тело пролетит на относительно близком расстоянии от Земли.

screenshot — newsweek.com

Но, ученые все же заявили, что столкновения астероида 2001 CB21 с Землей не должно быть. Несмотря на его внушительные размеры, а также невероятно большую скорость движения, это небесное тело будет пролетать от нашей планеты на расстоянии порядка 4 миллионов и 800 тысяч километров. По космическим меркам это не так уж и много, но вполне достаточно для безопасности всего человечества.

screenshot — newsweek.com

О еще одном потенциально опасном астероиде, который летит к Земле, ранее рассказали американские ученые, заявив, что четвертого июля текущего года это космическое тело может столкнуться с нашей планетой.