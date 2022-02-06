Как информирует «НБН» со ссылкой на New Scientist, исследователи смогли выяснить, что беременную женщину от преждевременных родов может уберечь именно жевательная резинка. В эксперименте принимали участие более десяти тысяч малавийских беременных.

Насколько известно, государство Малавия – это рекордсмен во всем мире по количеству преждевременных родов. Именно в эту страну ученые из Медицинского колледжа Бейлора отправились для собственного исследования. Десять тысяч женщин, которые наблюдались в центрах медицины Малави, вошли в качестве добровольцев в эксперимент исследователей.

После того как участниц эксперимента разделили на две группы, одной из них раздали жевательные резинки без сахара, рекомендовав жевать их каждый день на протяжении всей длительности беременности по десять минут утром, и по столько же времени – вечером. Второй же группе женщин рассказали об элементарных способах поддержания гигиены ротовой полости.

В итоге результаты эксперимента дали впечатляющий результат. Среди женщин, которые жевали жвачку, уровень преждевременных родов составил тринадцать процентов. А среди тех, которые это не делали – семнадцать процентов. Другими словами, жвачка смогла защитить от преждевременных родов каждую двадцать шестую беременную пациентку.

В итоге ученые заявили, что вероятность народить ребенка раньше времени зависит от здоровья ротовой полости. И те из женщин, которые жевали жвачку, в конце срока беременности имели значительно меньше проблем со здоровьем десен.

Напомним, ранее исследователи опровергли теорию Дарвина об эволюции, обнародовав новое предположение об этом процессе.