Ученые из Канады обнародовали результаты собственного исследования. В материале они рассказали о том, как разработали проект мощнейшей лазерной установки, которая имеет способность разогнать космический корабль до скорости в шестнадцать тысяч километров в час. Если у космический корабль будет передвигаться с вышеуказанной скоростью, то астронавтам удастся достичь Марса всего за сорок пять дней.

Как удалось выяснить «НБН», в материале planet-today.ru говорится, что работа данного агрегата выполняется благодаря огромной мощности массива инфракрасных лазеров (порядка 100 МВт). Также отмечается, что благодаря мощности большого количества мелких лучей лазера удастся создать один большой. Причем его ширина будет достегать десяти метров.

В космический корабль будет вмонтирован приемник. При его помощи удастся отражать поступающий свет лазера в камеру сгорания. В виде топлива для такого космического корабля будет использоваться водородная плазма.

В ходе такого процесса лазерный луч будет достигать температуры в четыре десятка тысяч градусов по Цельсию. Это станет причиной образования водорода, который будет освобождаться через сопло корабля. В свою очередь горячий газ горячий газ будет создавать тягу для движения в 16 тысяч километров в час.

Если говорить о Марсе, то буквально недавно ученые пришли к весьма неожиданному выводу на счет этой планеты.