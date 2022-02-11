Как информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня», большая часть из этой космической техники своей цели так и не достигла.

В материале отмечается, что причиной тому, что спутники Маска не смогли выйти на орбиту, стала сильнейшая геомагнитная буря, которая была вызвана вспышками на Солнце. В итоге техника так и не смогла выйти из безопасного режима и начать маневры.

Местным жителям Пуэрто-Рико удалось снять на свои смартфоны и видеокамеры момент падения космической техники. В частности, на обнародованных в Сети кадрах можно увидеть, как посреди ночного неба множество обломков спутников падают прямо на Землю.

В своих комментариях люди пишут, что такое зрелище они могут сопоставить с огненным дождем.

При этом сами ученые заявили, что это далеко не единичный случай, когда людям удалось увидеть падение спутников компании SpaceX. Подобного рода вспышки жители нашей планеты могут наблюдать еще на протяжении 5-7 дней.

Еще об одном событии, связанным с космическими технологиями, ранее заявили ученые из Канады, придумавшие способ достичь Марса за 45 дней.