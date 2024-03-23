О том, что до появления первых видеоигр, созданных искусственным интеллектом (ИИ), осталось ждать чуть менее 10 лет, поскольку специалисты уже приблизились к формированию мира, в котором каждый пиксель может генерироваться в реальном времени, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы корпорации NVIDIA Дженсена Хуана, опубликованное порталом Tom’s Hardware.

По словам Хуана, буквально через 5 лет пользователи, судя по всему, впервые окажутся прямо в центре видеоигры, которая станет изменяться в режиме реального времени. Кроме того, данный прогресс станет возможен и благодаря тому, что NVIDIA на протяжении двух последних лет интенсивно движется в данном не только развлекательном, но и абсолютно инновационном направлении, с какой стороны не посмотреть.

Дженсена Хуана акцентировал:

Поэтому я бы сказал, что в течение следующих 5-10 лет, где-то в это время, это в основном тогда произойдет.

Ранее мы писали о том, что в Украине начала работу ведущая, созданная ИИ.