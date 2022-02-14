Как информирует «НБН» со ссылкой на mp1st, пока что это только бета-тест. Но уже ближе к концу 2022 года он должен завершиться. Такого рода длительный термин можно пояснить тем, что кроме нового языка известный бренд также добавил еще и немало функций. И все это требует определенное проверки.

Примечательно, что обновление «бета» будет относиться не только к консолям пятого поколения, но также и к PS4. Также отмечается, что для Украины в настоящее время такое обновление недоступно, так как оно будет испытано пользователями из Канады, стран Европы и Штатов.

Напоследок стоит отметить что, по данным издания «Буквы», владельцы Sony PlayStation 5 обнаружили способ, как запустить украинский язык на своих консолях. Для этого, как говорится в материале, необходимо запустить учетную запись Великобриатнии.

Буквально на днях стало известно об уникальной способности разработанной для смартфонов программы, при помощи которой можно определить состояние крови в человеческом организме.