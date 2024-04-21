О том, что ключевая причина подобного сокращения оперативной памяти/«оперативки» — падение спроса на максимальные значения ОЗУ и растущие цены на чипы, то есть производители «девайсов» осознанно удешевляют производство смартфонов, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт инсайдера Digital Chat Station.

Как стало известно, компании Samsung и Micron, являющиеся основными поставщиками чипов, намерены поднять стоимость памяти до 20 процентов с первого квартала 2024 года, таким образом сделав высокие объемы ОЗУ менее привлекательными, с точки зрения торговли. Кроме того, вышеописанная тенденция затронет не только NAND-чипы, но и такие DRAM-стандарты, как DDR4/DDR5.

В итоге, множество производителей смартфонов уже вернулись к интеграции объема оперативной памяти в 16 ГБ в свои флагманские линейки продукции, а в определенных ситуациях, предлагают даже 8 ГБ в рамках того же ценового сектора.

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