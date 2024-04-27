О том, что в такие приложения зачастую встроен вредоносный программный код, отслеживающий геолокацию мобильных телефонов граждан Украины, а также открывающий доступ к GPS, Wi-Fi, SMS-сообщениям и звонкам, сведениям о ближайших сетях операторов, настройкам звука и списку личных контактов, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Помимо всего вышеописанного, такие программные «лазейки» могут самостоятельно активировать камеры и микрофон смартфона, проигнорировав участие пользователя. После получения личной информации, все данные с устройства попросту «сливаются» на удаленный сервер в РФ.

Для защиты персональных данных, следует проверить диспетчер разрешений в программе «Параметры» смартфона/планшета, и отозвать разрешения для сомнительных приложений, список которых выглядит нижеуказанным образом:

Электроник;

Полиглот — Английские слова;

Strelok Pro;

GPS-Tracker;

Offline Maps;

My Dictionary Pro;

Полиглот32 — Английский язык;

Money Pro: Индивидуальные деньги AR;

Handwritten Text;

Lensa AI: Avatar;

Photo Editor;

Fun Offline Games — Нет WiFi;

Durak;

Brain Games: Головоломки для взрослых;

Gun Crusher: Разрушительные игры;

Jelly Run 2048;

Doodle God;

Peace, Death!.

Ранее мы писали о том, почему во флагманских смартфонах вскоре будет устанавливаться не более 8/16 ГБ «оперативки».