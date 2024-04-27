О том, что в такие приложения зачастую встроен вредоносный программный код, отслеживающий геолокацию мобильных телефонов граждан Украины, а также открывающий доступ к GPS, Wi-Fi, SMS-сообщениям и звонкам, сведениям о ближайших сетях операторов, настройкам звука и списку личных контактов, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.
Помимо всего вышеописанного, такие программные «лазейки» могут самостоятельно активировать камеры и микрофон смартфона, проигнорировав участие пользователя. После получения личной информации, все данные с устройства попросту «сливаются» на удаленный сервер в РФ.
Для защиты персональных данных, следует проверить диспетчер разрешений в программе «Параметры» смартфона/планшета, и отозвать разрешения для сомнительных приложений, список которых выглядит нижеуказанным образом:
- Электроник;
- Полиглот — Английские слова;
- Strelok Pro;
- GPS-Tracker;
- Offline Maps;
- My Dictionary Pro;
- Полиглот32 — Английский язык;
- Money Pro: Индивидуальные деньги AR;
- Handwritten Text;
- Lensa AI: Avatar;
- Photo Editor;
- Fun Offline Games — Нет WiFi;
- Durak;
- Brain Games: Головоломки для взрослых;
- Gun Crusher: Разрушительные игры;
- Jelly Run 2048;
- Doodle God;
- Peace, Death!.
Ранее мы писали о том, почему во флагманских смартфонах вскоре будет устанавливаться не более 8/16 ГБ «оперативки».
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