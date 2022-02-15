Астронавты аэрокосмического ведомства на борту МКС совершили пролет 400 километров над нашей планетой. Исследуя поверхность Земли, они заметили в пустыне Египта оазис в форме сердца. Изображение гигантской «валентинки» опубликовали на сайте обсерватории NASA, информирует «НБН».

В материале ведомства сказано, что оазис имеет название Файюм и выглядит как пышное сердце среди песков. Водно-болотный бассейн простирается на 1200 квадратных километров и питается через древний канал Бахр Юссеф от реки Нил.

По словам ученых, этот оазис еще 8000 лет назад поддерживал жизнь человека. Его существование зависело от сезонных наводнений из Нила. Исследователи рассказали, что когда египтянам было недостаточно воды, они вручную расширяли Бахр Юссеф и обеспечивали регион водными ресурсами.

Отметим, что сейчас астронавты NASA начали новую эру фотографий из космического пространства. Специалисты использовали свой самый мощный телескоп, с помощью которого уже передали первые снимки из космоса на Землю.