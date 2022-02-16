Как информирует «НБН», об этом говорится в материале, опубликованном на ресурсе Gitai.

Известно, инженеры оборудовали робота четырьмя колесами. Они способны поворачиваться под любым углом, что позволяет технике ездить даже боком и разворачиваться на месте, не говоря уже о выполнении сложных маневров.

Примечательно, что верхняя часть лунохода похожа на верхнюю половину человеческого тела. Инженеры оснастили ее фонарем, «руками» и камерами. Важно, что этой техникой можно управлять дистанционно, при помощи VR-контроллера.

Японские инженеры также успешно уже успели провести испытания такой техники. Они были успешно проведены в городе Сагамихара с имитацией лунной поверхности. В ходе мероприятия робот смог выполнить такие задачи, как извлечение части солнечной панели, ряд заданий по ее сборке, а также преодолел подъем по склону под углом 15-20 градусов.

Касательно исследования человеком космического пространства, известно, что на территории Штатов начали продавать билеты для полетов на земную орбиту.