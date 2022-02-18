Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на сайт NASA.

Специалисты NASA продолжают исследование марсианского кратера Гейла. Ученые пытаются узнать, какие еще секреты хранит приближенная к Земле планета.

Например, недавно марсоход Curiosity сделал снимок весьма странного объекта, который лежит на поверхности Красной планеты. Ученых заинтересовала его необычная форма. Объект напоминает черпак.

Фото — mars.nasa.gov

Весьма странная форма марсианского объекта натолкнула ученых на мысль, что он может быть искусственного происхождения. Конечно, это лишь гипотеза. Специалисты все-таки склонны к тому, что это камень.

К тому же, учитывая такое понятие, как обман оптических приборов, марсианский объект может оказаться совершенно другой формы, чем той, которую мы видим на снимке.

Ранее ученые представили новый способ быстро долететь до Марса.