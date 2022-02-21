Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на сайт NASA.

Марсоход Curiosity продолжает изучать Красную планету. Недавно он зафиксировал загадочный объект на поверхности соседней планете. А на этот раз специалисты NASA показали, что марсоходу удалось запечатлеть облака Красной планеты.

При этом ученые отмечают, что сделать такие снимки было еще той задачей. Ведь тучи на Марсе достаточно сложно обнаружить, а камеры марсохода не предназначены для наблюдения за небом – он исследует кратер Гейла.

Однако, несмотря на все сложности, марсоходу таки удалось запечатлеть это погодное явление на Марсе. Снимки планетоход сделал еще в декабре прошлого года. Затем учение внимательно их изучали и обрабатывали. И только сейчас показали, как выглядят марсианские облака.

Фото — сайт NASA

Тучи на Красной планете движутся на высоте около 80 километров. Ученые считают, что облака Марса состоят из диоксида углерода.

Стоит отметить, что марсоход Curiosity начал исследование поверхности соседней планеты еще в далеком 2012 году. Изначально ученые планировали, что выполнять свою миссию на Марсе он будет два года. Однако позже пересмотрели свое решение и продлили работу планетохода на Марсе на неопределенное время.

Ранее ученые рассказали, как можно достичь Марса за 45 дней.