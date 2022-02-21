Ученые из Торонтского университета нашли способ изменения группы крови в органах, которые готовят для трансплантации. Свое исследование канадские научные деятели опубликовали в издании Science Translational Medicine, информирует «НБН».

Чтобы орган после пересадки прижился в теле, медикам необходимо понять совместимы ли группы крови донора и пациента, если они «не подходят» друг другу операции не будет. Однако специалисты из Канады смогли упросить этот процесс, отыскав метод изменения группы крови любого органа для пересадки.

Ученые использовали специальные ферменты, чтобы очистить кровь от специфических антигенов. Сначала они такой способ тестировали на тканях аорты, после чего повторили процедуру на образцах тканей легких. Результаты исследований показали, что после пересадки этих органов потенциально они должны прижиться в человеческом теле.

Кровь людей начали классифицировать по группам в начале прошлого века. До этого переливание крови было фактически «русской рулеткой», поскольку никто не мог предсказать результаты процедуры. Помимо четырех классификаций крови существует еще одна. Ученые рассказали, что такое «золотая кровь».