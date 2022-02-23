По данным Kantar CMeter, в январе 2022 года жители Украины чаще всего использовали сайты Google, Rozetka и YouTube. Соцсеть Facebook с охватом 48% опустился на пятую позицию списка, покинув топ-3 самых популярных сайтов на территории нашей страны, информирует «НБН».

Украинцы также активно использовали Википедию, платформы для осуществления продаж и покупок товаров OLX и Prom.ua, а также искали новости в Ukr.net. Не менее популярными в начале этого года были социальная сеть Instagram и сайт «ПриватБанка».

Сайт для поиска и бронирования лекарственных препаратов в аптеках Tabletki.ua за месяц увеличил охваты и смог подняться на 17-ю позицию в рейтинге. На 20-й строчке списка оказался ресурс для поиска работы Work.ua, который ранее располагался на 38-м месте.

В начале февраля стало известно, что жителей Европы и Украины могут лишить Facebook и Instagram. Компания META, которой принадлежат эти соцсети, заявила, что эти платформы могут «уйти» из нашей страны. В ежегодном отчете компании указана причина.