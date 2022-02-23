Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Новости. LIVE».

Украина подверглась очередной массовой DDoS-атаке. Киберпреступники атаковали целый ряд сайтов государственных органов Украины. Они не работали совсем или наблюдались перебои в их работе.

Хакерская атака была направлена на сайты Верховной Рады и Кабинета Министров. Также «под прицелом» киберпреступников оказались сайты ряда министерств – МИД, МВД, Минобороны. Помимо вышеперечисленных не работал и сайт СБУ.

Спустя некоторое время все они возобновили свою работу.

Кроме того, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в социальной сети Facebook сообщил, что его аккаунт в социальной сети пытались сломать. Более того, по словам политика, хакеры пытались сломать и аккаунты членов его семьи. Кибепреступники также пытались заблокировать банковские карты спикера парламента и его родных.

Стоит отметить, что вечером 15 февраля Украину накрыла мощная волна кибератак. Наблюдалась сбои в работе приложений «ПриватБанка» и «Ощадбанка». Тогда также перестали работать сайты ВСУ и Минобороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что за хакерскими атаками стоит Россия.

Также масштабные хакерские атаки на государственные сайты Украины были в середине января этого года.

Ранее Нацполиция открыла уголовное дело по факту хакерских атак.