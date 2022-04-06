Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«.

Письмо президенту США написали сенатор Эд Марки и депутат Палаты представителей Билл Киттинг.

Они выразили обеспокоенность тем, что Россия может начать дальнейшие кибератаки против Украины, тем самым проверяя решительность НАТО. В качестве примера они упоминают массированную кибератаку на «Укртелеком», произошедшую 28 марта.

Конгрессмены предлагают укрепить сотрудничество с Украиной недавно созданного Бюро по кибербезопасности при Госдепе. Также они призывают Байдена «немедленно» назначить посла по особым поручениям, который должен возглавить Бюро.

CNN обратился за комментарием к Белому дому.

Там отмечают, что в США уже предоставило Украине помощь в размере нескольких миллионов долларов для защиты от хакеров. Кроме того, в конце прошлого года США направили в Украину группу специалистов по киберзащите, чтобы помочь защитить украинскую инфраструктуру от атак РФ.

Там отмечают, несмотря на ожидания аналитиков, многочисленные хакерские атаки РФ не привели к разрушительным взломам критической инфраструктуры Украины.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что хакеры атаковали сайты Министерства обороны и ВСУ