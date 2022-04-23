Это подтвердил директор отдела радиоэлектронной борьбы Пентагона Дэйв Тремпер, сообщает «НБН» со ссылкой на Breaking Defence.

Ранее об атаке со стороны России сразу после отправки систем спутниковой интернет-связи в Украину заявил Илон Маск. Американский предприниматель рассказал, что РФ часами блокировала терминалы Starlink в стране.

После обновления программного обеспечения Starlink работал нормально: система «выдержала все попытки взлома и глушения» в Украине.

Тремпер отметил, что РЭБ-подразделениям Минобороны стоит брать пример того, как SpaceX отбила атаки русских.

На следующий день после сообщений о кибератаках России в Starlink добавили строчку кода.

С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика. И то, как они это сделали, вызывает у меня слезы. То, как Starlink смог обновиться при появлении угрозы, нам нужно иметь такую ​​возможность. Мы должны изменить нашу электромагнитную позицию, чтобы получить возможность очень динамично менять то, что мы пытаемся сделать, не теряя при этом возможностей

— отметил он.

Starlink – проект американской SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Системы Starlink были поставлены в Украину в первых числах полномасштабного нападения России. Сейчас проект Маска обеспечивает стабильную и бесперебойную связь для ВСУ.

Использование Starlink в Украине пока ограничено из-за того, что оно может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что интернет от Илона Маска будет доступен всем украинцам