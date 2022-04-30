Как сообщает «НБН» со ссылкой на The Crypto Basic, 28-летний российско-канадский программист Бутерин заявил в новом интервью, что Россия виновата в войне на территории Украины.

По его словам, раньше он восхищался российским правительством во главе с президентом Путиным. Но теперь власти РФ и лично Путин стали его врагами.

Российское правительство Владимира Путина теперь является одним из моих врагов. Сейчас в Украине бомбят города, миллионы жизней и семей разрушаются и обрываются, а прекрасная страна рискует превратиться в Сирию

— сказал основатель Ethereum.

Бутерин подтвердил, что общался с Путиным пять лет назад. Также он встречался с вице-премьером Тайваня, правительством Сингапура, Канады, Великобритании и других стран.

Но теперь у него нет любви к России, поскольку страна продолжает вторжение в Украину, «убивая людей и разрушая города».

Ранее Бутерин жестко ответил на твит кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян, главреда Russia Today, которая заявила, что все, кому сейчас стыдно чувствовать себя русскими, на самом деле русскими не являются.

В ответ на это заявление Бутерин послал ее в известном направлении российского корабля.

Также в начале апреля 2022-го основатель Ethereum пожертвовал 1500 монет ETH двум украинским благотворительным фондам. По актуальному курсу это было около $5 млн.

Напомним, ранее мы писали о том, что США закрыли канал связи с РФ по кибербезопасности