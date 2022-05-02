Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании, сообщает «НБН» со ссылкой на Reuters. Ведомство ссылается на исследование экспертов, которое финансируется Британией.

Исследование выявило, как кремлевская кампания по дезинформации была призвана манипулировать международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усилить его поддержку и завербовать новых сторонников.

Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина. Правительство Великобритании оповестило международных партнеров и продолжит тесно сотрудничать с союзниками и медиа-платформами, чтобы подорвать российские информационные операции

— заявила глава МИД Лиз Трасс.

Исследование показало, что фабрика троллей использовала мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем нацелились на профили критиков Кремля в социальных сетях, оставляя им комментарии в поддержку Владимира Путина и развязанной им войны.

Следы работы «фабрики троллей» обнаружили в восьми социальных сетях, в том числе в Telegram, Twitter, Facebook и TikTok. Среди их целей были британские министры и другие мировые лидеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские хакеры страдают из-за санкций и не могут добиться своих целей в Украине