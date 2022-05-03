Как сообщает «НБН» со ссылкой на службу информации и безопасности Молдовы, речь идет о DDoS-атаках, последствия которых уже ликвидируются.

Кибератаку приписывают российской группировке Killnet, которая действует по принципам хактивизма и специализируется на проведении DDoS-атак на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину. Группировка совершала такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии

— заявили в СИБ.

Killnet уже брали на себя ответственность за взломы правительственных ресурсов. По словам представителей этой группировки, они атаковали сайт СБУ непосредственно перед нападением России на Украину. Впрочем, украинские официальные органы не подтвердили информацию о причастности этой кибергруппы.

Однако атака на молдавские сайты — тревожный звоночек. Война России против Украины наглядно показала, что кибератаки — еще один фронт театра боевых действий. По данным Microsoft, нападения пророссийских хакеров совпадали по времени с физическими атаками на объекты и учреждения. Так, сразу после ракетного обстрела телецентра на Дорогожичах киберпреступники попытались взломать эфир всеукраинского телемарафона.

Повод для беспокойства у Молдовы есть — вот уже несколько дней как в мире обсуждается вероятное вторжение России на территорию этой страны. По данным The Times, Кремль принял уже решение о нападении, и попытается открыть в Молдове «новый фронт» против Украины.

В этом контексте интересно и то, что атаке на молдавские сайты предшествовал взлом ресурсов государственных органов Румынии. Официальные российские СМИ распространяют мнение, что эта страна чрезвычайно заинтересована в том, чтобы «оставить Молдову в своей сфере влияния».

При этом некоторые прокремлевские издания предполагают, что официальный Бухарест попытается ввести войска на территорию Молдовы, а при случае — даже аннексировать ее.

Также ранее мы сообщали о том, что в НАТО сделали прогноз по провокациям в Приднестровье и есть ли угроза для Молдовы