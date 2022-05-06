В компании ОАС разрабатывают космический бизнес-парк с искусственной гравитацией. Строение будет включать в себя модули, расположенные вокруг вращающегося гравитационного кольца. Отель сможет вместить до 400 человек (туристы и персонал), информирует «НБН» со ссылкой на ELLE.

По словам директора компании Тима Алатлрре, виденье Orbital Assembly Corporation состоит в том, чтобы сделать космос местом для посещения, где люди смогут жить, работать и процветать.

Известно, что космический отель «Вояджер» откроют в 2025 году и все желающие смогут организовать себе отдых на орбите Земли.

Напомним, что в феврале в Соединенных Штатах Америки началась продажа билетов для полета в космос. Путевки для вылета за пределы Земли предлагает компания британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. Первых туристов планируют отправить на орбиту планируют уже в конце этого года.