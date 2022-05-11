Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ.Техно, новое изображение MIRI показало химию межзвездного газа в мельчайших подробностях, включая выбросы молекул углерода и водорода, называемых полициклическими ароматическими углеводородами, которые считаются одними из строительных блоков жизни. Это поможет ученым понять, ккак формируются звезды и протопланетные системы.

По словам специалистов, изображение Уэбба поражает своей детализацией. Телескоп позволяет делать снимки в расширении 7,7 микрон, и их качество разительно отличается от предыдущих фото, сделанных предудыщим телескопом Спитцер с разрешением 8 микрон.

Сравнение фото двух телескопов. Фото: NASA/JPL-Caltech и NASA/ESA/CSA/STScI

Крис Эванс, ученый проекта телескопа в Европейском космическом агентстве, объяснил, что такое качество изображения стало возможно благодаря тому, что телескоп Уэбба использует инфракрасные волны, способные прорезать космическую пыль.

Кроме того, Уэбб имеет главное зеркало большого размера, усовершенствованные детекторы и лучшую точку наблюдения по сравнению со Спитцером. Эти факторы позволят новому телескопу получать фото с большей четкостью, чем у его предшественника.

Сейчас телескоп Джеймса Уэбба выходит на финишную прямую испытаний. В ближайшем будущем его проверят на способность отслеживать планеты, спутники, кольца, астероиды и кометы Солнечной системы. Затем обсерватории предстоит выход на место назначения — в точку, расположенную в полутора миллионах километров от Земли, чтобы начать наблюдения за Космосом в полную силу.

Ученые надеются начать миссию уже этим летом.

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