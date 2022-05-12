Стало известно о том, что государство-оккупант Российская Федерация начала атаковать спутники на орбите нашей планеты, которые отвечают за GPS-сигналы, в частности, в обычных смартфонах.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом информируют начальники космических сил западных государств в комментарии газете the Times.

Так, руководитель космического командования ВС Соединенных Штатов Америки генерал Джейми Дикинсон сообщил, что государство-оккупант наращивает агрессивные действия на космической орбите, подрывая тем самым работу спутников.

Сейчас Москва сосредоточила свои усилия на перебоях работы спутников, а также приглушении работы GPS сигнала, который используется авиа и наземным транспортом, морскими судами, а также простыми людьми.

Однако наибольшую пользу технологии GPS приносят военнослужащим, особенно в управлении БПЛА. Также благодаря этим технологиям войска могут определять координаты артиллерийского огня и многое другое.

Военные США имеют доказательства, что Российская Федерация массово применяет технику для перебоев спутниковых сигналов, подвергая их серьезным сбоям.

При этом государство оккупант не прекращает наносить ракетные удары по территории Украины. В частности, вчера вечером авиация врага обстреляла Полтавский район.