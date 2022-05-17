Как сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу американских ВВС, пуск был осуществлен 14 мая с бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии.

После отделения от самолета ракета-носитель ARRW воспламенилась и горела в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука

— рассказали там о результатах испытаний.

В заявлении ВВС также говорится, что ARRW разработана для того, чтобы позволить США держать под прицелом фиксированные, высокоценные цели в спорной обстановке на дистанции.

Она также расширит возможности точных ударов, позволяя наносить удары быстрого реагирования по сильно защищенным наземным целям.

В 2020 году тогдашний глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году.

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