Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который позволяет автопроизводителям РФ выпускать упрошенные модели автомобилей, даже экологического класса «Евро-0», информирует «НБН» со ссылкой на Motor Media Review.

Документ, который разрешает выпуск авто без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов и динамической системы стабилизации, будет действовать до 1февраля 2023 года.

Кроме того, смягчились требования и к испытаниям машин, теперь обязательным элементом краш-теста будет только лобовой удар в бетонный блок без перекрытия.

Российское руководство надеется, что нововведения создадут условия на автозаводах для производства машин в условиях дефицита комплектующих, которые ранее поставлялись из-за границы.

Отметим, что ранее в Российской Федерации приняли решение на заводе производства автомобилей Renault в Москве, который прекратил свою деятельность после вторжения путинской армии в Украину, выпускать транспортные средства марки «Москвич». Городской глава Сергей Собянин заявил, что руководство не хочет оставить предприятие без работы.