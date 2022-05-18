Чтобы быть на связи с родными и близкими, получать оперативную информацию о происходящем в области и в Украине, нужно уметь поддерживать гаджеты в заряженном состоянии как можно дольше. На Facebook-странице Госспецсвязи перечислили основные рекомендации, как держать гаджеты в заряженном состоянии как можно дольше, информирует «НБН».

Прежде всего нужно перевести устройство в режим экономии заряда или экстремальной экономии заряда, а также отключить лишние коммуникации (GPS, Bluetooth, голосовой помощник). Если есть Wi-Fi, устройство можно перевести в режим полета.

В Госспецсвязи советуют не звонить во время езды, а также заранее сохранить в телефоне все инструкции и полезные страницы, удалите все ненужные приложения, которые активно используют батарею.

Также стоит как можно реже включать экран и его автоматический поворот. Сделайте яркость экрана минимальной и сократите режим ожидания дисплея.

Помните, что гаджет быстро разряжается во время просмотра видео или запуска игр.

Если ситуация с зарядом телефона критичная, лучше использовать один смартфон на всю семью по очереди и договориться с близкими о времени, когда вы будете его включать. Все важные контакты и данные выпишите на бумагу.

Договаривайтесь с родственниками и друзьями о времени выхода на связь и назначьте время и место встречи, если не получится возобновить связь.

Ранее в Госпецсвязи рассказали, как безопасно пользоваться телефоном, если вы оказались в зоне боевых действий или оккупации, и какие приложения нужно установить на смартфон.