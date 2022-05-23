В Центре изучения космических объектов CNEOS рассказали, что этот гигант в четыре раза превышает 102-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, высотой в 443 метра, информирует «НБН» со ссылкой на Root Nation.

Космический великан, диаметр которого составляет 1,8 километра, в американском космическом агентстве NASA классифицируют как «потенциально опасный».

Если орбита астероида, который движется со скоростью около 76 тысяч километров в час, изменится, он может нанести огромный ущерб Земле. По словам специалистов, эта самая большая космическая глыба в этом году, которая приблизится к нашей планете.

Напомним, что в начале мая телескоп Джеймса Уэбба сделал снимки галактики-спутника Млечного Пути – Большого Магелланового Облака. Полученное изображение, которое существенно отличается от предыдущих, впечатлило ученых своей детализацией.