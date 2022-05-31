Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на обозревателя издания Bloomberg Марка Гурмана.

Вероятнее всего, эта функция появится уже в iOS 16. Гурман считает, что версия Always-on display для iPhone будет работать по тому же принципу, что и на Apple Watch Series 5 и выше. Смартфон снизит частоту кадров экрана блокировки при активированной функции Always-on display, что позволит экономить энергию, пока дисплей остается включенным.

На Android-устройствах функция Always-on display доступна уже несколько лет. В прошлом году аналитики предсказывали, что iPhone 13 получит LTPO дисплей и функцию постоянно активного экрана. Теперь специалисты считают, что все это появится в iPhone 14 Pro и Pro Max.

Ранее аналитик Минь-Чи Куо, приближенный к Apple, заявил, что компания тестирует технологию E Ink для производства устройств с гибким дисплеем. Никаких подробностей он не сообщил, но разработка гибкого смартфона может быть попыткой догнать Samsung, славящийся своим иинновациями.

Специалист считает, что устройства увидят свет уже в 2025 году. Прогнозируется, что спрос на них будет превышать спрос на продукцию конкурентов. Apple ожидает продать 15−20 млн устройств, что кажется невероятной цифрой на фоне 2.8 млн, проданных другими компаниями в 2020 году.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что PhoneArena показал дизайн будущей новинки iPhone 14 Pro