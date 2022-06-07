Сейчас космонавты используют громоздкие костюмы, созданные еще 40 лет назад. По этой причине ведомство намерено разработать новые специальные скафандры, которые подойдут почти под любое телосложение, обеспечат мобильность и защиту, информирует «НБН» со ссылкой на брифинг агентства.

На новый проект NASA выделит рекордную сумму 3,5 миллиарда долларов. Новый тип костюмов используют в рамках миссии «Артемида», а также для членов экипажа Международной космической станции.

По словам инженера и дизайнера скафандров Линдси Эйчисон, костюмы всегда были важной частью каждой программы NASA, поэтому новая разработка позволит космонавтам быть более мобильными.

Как сообщалось ранее, гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск озвучил основную причину, по которой человечество должно освоить Красную планету. Миллиардер высказался о важности колонизации Марса.