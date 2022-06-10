Украинцы Евгений Алекеев и Андрей Мельниченко представили сверхсовременный повербанк Scat для военнослужащих. По словам разработчиков, новое устройство будет как iPhone 13 Pro среди повербанков, информирует «НБН» со ссылкой на dev.ua.

Полный комплект Scat весит 8 килограмм и будет работать до 8 лет. На сегодня устройство работает на китайское электронике, но изобретатели намерены создать свои микросхемы.

Новый гаджет обеспечивает заряд телефона до 100 раз и ноутбук до 20 раз, к нему можно подключать и лампочку, время горения которой составит до 100 часов.

Scat имеет мощность 240 000 mAh, но Алекеев и Мельниченко под заказ могут ее увеличить. Кроме того, для увеличения мощности можно повербанки объединить между собой.

Уникальное устройство водоустойчиво, его можно погружать на глубину в полметра. Повербанк можно оперативно зарядить от двигателя автомобиля всего за 15 минут. Дозарядить гаджет можно и от обычной розетки за 4 часа.

По словам Мельниченко, военным достаточно подбежать к любой технике, завести ее и зарядить Scat. После этого защитники две недели могут находиться в лесу.

Напомним, что в Госспецсвязи Украины дали рекомендации по экономии заряда в условиях войны.