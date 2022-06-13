Заместитель главы Минцифры Александр Борняков сообщил, что уже на этой неделе правительство может разрешить IT-специалистам выезд за пределы Украины во время войны, информирует «НБН» со ссылкой на ProstoMOB.

По словам чиновника, после начала полномасштабного вторжения путинской армии 70% IT-компаний Украины смогли сохранить довоенные темпы бизнеса и продолжают привлекать новых клиентов. По этой причине проблема выезда айтишников за рубеж стала особо актуальной.

Борняков отметил, что работникам сферы информационных технологий очень важны персональные контакты, а также посещение бизнес-форумов, конференций и других мероприятий. Без выезда за пределы Украины это невозможно осуществить, поскольку клиенты не захотят ехать в страну, на территории которой ведутся боевые действия.

Представитель Минцифры сообщил, что ведомство совместно с Минэкономики, Минобороны и Генштабом разрабатывают механизм, который позволит айтишникам выезжать за границу на срок до 7 дней с их гарантийным обязательством возвращения в Украину.

Отметим, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение о том, что сейчас в Украине можно изменить подход к мобилизации. Он убежден, что мужчины могут помочь экономическому сектору, который пострадал в результате российского вторжения.