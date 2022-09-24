Как сообщает «НБН», возмущение доктора Софона Мектона вызвала картинка в интернете, на которой трое молодых людей держат в руках новые модели iPhone и показывают живот со следами операции.

Руководитель организации напомнил, что торговля органами в Таиланде незаконна, и подобные шутки аморальны и неэтичны.

По всей видимости, фотографию сделала вьетнамская косметологическая клиника в Лаосе. Но после распространения в Сети авторы удалили эту картинку.

Не стоит продавать свои почки для покупки iPhone 14. Фото — news.yahoo.com

Стоимость новых моделей iPhone 14 в Таиланде составляет от $899 до $1827 в зависимости от версии смартфона и объема памяти.

Доктор Мектон также призвал людей, поддерживающих такие шутки, зарегистрироваться в Центре донорства органов Красного Креста в Таиланде, чтобы стать донорами органов после смерти.

По его словам, сейчас более двух миллионов человек уже зарегистрировались как доноры органов, и сейчас в стране более шести тысяч пациентов, нуждающихся в органах.

В 2019 году в медиа распространилась история жителя КНР, продавшего свою почку в 2011 году, чтобы купить iPhone 4, и после этого стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

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