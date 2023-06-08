О том, что мины, снесенные течением Днепра вследствие теракта путинской армии на Каховской ГЭС, станут представлять смертельную угрозу для украинцев в ближайшие несколько десятков лет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Эрика Толлефсена (возглавляет департамент «Красного Креста», отвечающий за борьбу с последствиями боевых действий), опубликованное в Reuters.

По словам Эрика Толлефсена, он «с ужасом следит за новостями», поскольку затопление, вызванное подрывом Каховской ГЭС, смыло многочисленные минные заграждения, поставленные оккупантами. Глава департамента «Красного Креста» подчеркнул, что ранее в этой организации располагали информацией об опасных участках, однако на данный момент, знают «только то, что теперь мины где-то ниже по течению» и «что их количество огромно».

Толлефсен уверен — угроза от этих так называемых «бродячих мин» для украинцев сохранится на многие десятилетия, и поставил в пример мины времен Второй Мировой Войны, которые находили в водоемах Дании в 2015-м году, и данные взрывоопасные предметы оставались по-прежнему смертельно опасными.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский резко высказался о реакции ООН и «Красного Креста» на подрыв Каховской ГЭС.