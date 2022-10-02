Ученые утверждают, что ликвидировать Землю может космический камень размером с планету. Специалисты отмечают, что подобная катастрофа уже происходила, однако тогда Земля почти не пострадала, информирует «НБН» со ссылкой на Live Science.

Существует теория о том, что около 4,5 миллиарда лет назад с Землей столкнулась планета размером с Марс, примерно более 6700 километров. Считается, что в результате катастрофы в космическое пространство попали обломки, из которых образовался спутник Земли Луна.

По словам Брайана Туна из Университета штата Колорадо, небесное тело, которое тогда врезалось в нашу планету, было в 600 раз больше астероида, который уничтожил динозавров. Однако тогда Земля не пострадала. Ученый предполагает, что наша планета может расколоться на части, если бы с ней столкнулось большее космическое тело.

В то же время многие специалисты не сомневаются, что все человечество может погибнуть, если на Землю упадет астероид размером в 10 километров.

Напомним, что американское агентство NASA осуществило прорыв в вопросе защиты нашей планеты от астероидов и других небесных тел. В частности, ведомство запустило аппарат, который успешно врезался в астероид «Диморфос», изменив траекторию движения космического камня.