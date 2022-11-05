Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Маска на его странице в Twitter.

Дословно из сообщения Маска:

«Опять таки, чтобы было более ясно. Приверженность социальной сети к модерации контента остается полностью неизменной. В действительности же, на текущей недели мы видели, что количество высказываний, которые разжигают ненависть, периодически опускалось «ниже» предыдущих норм».

Говоря о вероятности сокращения штата «Твиттер», Илон Маск подчеркнул, что когда речь идет о потери более четырех миллионов долларов в день, то другого выбора нет.

В это же время он добавил о том, что всем, кто были уволены, предложили три месяца выходного пособия, что на пятьдесят процентов больше, чем предусматривает законодательство.

Ранее сообщалось о том, что высказывания Илона Маска об Украине вызвали определенные беспокойства у Белого дома.