Издание Bloomberg пишет, что скандальные твиты Илона Маска о войне в Украине не прошли мимо Белого дома, информирует «НБН».

Кроме того, правительству США стало неловко после того, как основатель SpaceX высказывался о возможной отмене поставок Starlink Киеву. Также Вашингтон озабочен и планами миллиардера по покупке социальной сети Twitter с групой иностранных инвесторов.

Собеседники издания рассказали, что правительство и разведка США ищут инструменты, которые позволят осуществить проверку компаний Маска, поводом для которой стало желание основателя SpaceX купить микроблог Twitter за 44 миллиарда долларов.

Возможно предприятия миллиардера будет оценивать межведомственная группа CFIUS совместно с Госдепартаментом, Минобороны и Министерством внутренней безопасности Америки.

Напомним, что на скандальные «мирные» предложения Илона Маска для завершения войны в Украине отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского.