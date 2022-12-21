Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Илона Маска в социальной сети «Твиттер», он будет готов покинуть вышеупомянутую должность после того, как найдет себе должную замену.

Дословно из обнародованного Маском сообщения:

«Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-нибудь весьма глупого, кто мог бы за такую работу взяться!».

Также он добавил, что после своего ухода с занимаемого поста, Илон Маск будет заниматься только управлением командами программного обеспечения, а также серверов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Европейском Союзе сделали предупреждение Илону Маску: с чем это было связано.