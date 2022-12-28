Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

В настоящее время представители «Роскосмоса» и NASA выясняют причину прорыва линии теплоносителя на внешнем радиаторе российского космического корабля «Союз МС-22». В начале следующего года экипаж корабля из двух россиян и одного американца должен вернуться на Землю.

В свою очередь в «Роскосмосе» рассматривают запуск пустого корабля «Союз» к МКС, чтобы вернуть трех астронавтов на Землю. Но если РФ по какой-то причине не сможет это сделать, то в NASA рассматривают другой вариант.

Так, представитель NASA Сандра Джонс заявила:

«Мы задали SpaceX несколько вопросов насчет их способности вернуть дополнительных членов экипажа на Dragon. Однако в настоящее время это не является нашим основным фокусом».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что космический аппарат NASA врезался в астероид, изменив траекторию его движения, что стало крайне важным событием для предотвращения потенциальных угроз для Земли в будущем.