О том, что «вторая армия мира» снова расставила взрывчатые предметы по территории Запорожской атомной электростанции, в частности — по периметру энергообъекта, и такие действия были зафиксированы международными экспертами, все же получившими доступ, но лишь к реакторному залу 6-го энергоблока в пятницу, 19-го января, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице МАГАТЭ.

По словам иностранных специалистов, мины разместили по периметру ЗАЭС, фактически установив взрывчатку в буферной зоне, между внутренним и внешним ограждением объекта.

Таким образом, аналогичные «предметы», ранее обнаруженные командой МАГАТЭ, и изъятые в ноябре прошлого года, — «освободители» опять вернули на место, игнорируя безопасность.

Стоит отметить, что указанная зона является закрытой, и абсолютно недоступной для оперативного персонала Запорожской атомной электростанции.

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