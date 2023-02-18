Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные с официального телеграм-канала министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Фёдоров рассказал, что наконец-то Украину удалось исключить из списка стран, в который ChatGPT был заблокирован.

Кроме того, министр поделился информацией о том, что украинские представители очень долго работали над тем, чтобы чат-бот наконец-то был доступен в стране. Было отправлено большое количество писем, совершено много звонков и даже проводились встречи с руководством.

Примечательно, что программа не будет работать на временно оккупированных россиянами территориях Украины. Фёдоров сказал, что это сделано для того, чтобы россияне не использовали чат для пропаганды.

Отдельно Фёдоров поблагодарил компанию OpenAl за возможность использовать данную технологию в Украине.

Напомним, что временем ранее российским хакерам удалось взломать сайты НАТО